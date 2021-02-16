Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

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Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.

Верховная Рада на заседании во вторник, 16 февраля, приняла обращение к мировому сообществу с призывом усилить санкции «против России за аннексию Крыма». Данное постановление поддержали 314 депутатов.

Обращение направлено ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира.

«Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь», - сказано в документе.

Депутаты призывают использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении федерации для «немедленного освобождения всех украинцев, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Крыма и в России».

Также парламент просит партнеров «противодействовать милитаризации Крымского полуострова; требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов».

«Требовать от Российской Федерации прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях АР Крым, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности и предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения», - говорится в постановлении.

Кроме того, Рада просит требовать от России прекратить «насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма в Россию».

«Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь и перемещения граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины», - подчеркивается в документе.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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