Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух -5
море +10

Происшествия

В Симферополе легковушка загорелась во время движения

В Симферополе на дороге загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщают очевидцы.

Происшествие произошло на ул. Титова после полудня. По словам очевидцев, от «Жигули» шел сильный дым.

Информацию о происшествии нам подтвердили в ГУ ЧС РФ по РК. По их данным, сообщение о пожаре в районе дома №65 по ул. Титова в службу спасения поступило в 13:29.

«Произошло возгорание легкового автомобиля в движении, - сообщили спасатели. - По прибытии установлено, что огнем уничтожен моторный отсек на площади 2 кв.м. Личный состав ликвидировал загорание в 13:48. Пострадавших нет. Причину установят эксперты».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму женщина упала в смотровую яму и перестала чувствовать ноги. В Симферополе спасателям пришлось вытаскивать женщину из двухметровой смотровой ямы, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Жительницу Севастополя душили на остановке. Нападавший забрал сумку с деньгами и документами.

В Крымских горах внедорожники попал в снежный плен. Крымским спасателям поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле водитель автомобиля «Toyota» съехал в овраг и не может продолжать движение.

«Переломный» момент: снегопад в Крыму добавил работы травматологам. За прошедшие выходные симферопольцы на 30% чаще, чем в бесснежные выходные обращались за медицинской помощью в травматологии крымской столицы.

Власть
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.

Власть
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.

Власть
Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки

Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации