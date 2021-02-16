Происшествия
В Симферополе легковушка загорелась во время движения
В Симферополе на дороге загорелся легковой автомобиль.
Об этом сообщают очевидцы.
Происшествие произошло на ул. Титова после полудня. По словам очевидцев, от «Жигули» шел сильный дым.
Информацию о происшествии нам подтвердили в ГУ ЧС РФ по РК. По их данным, сообщение о пожаре в районе дома №65 по ул. Титова в службу спасения поступило в 13:29.
«Произошло возгорание легкового автомобиля в движении, - сообщили спасатели. - По прибытии установлено, что огнем уничтожен моторный отсек на площади 2 кв.м. Личный состав ликвидировал загорание в 13:48. Пострадавших нет. Причину установят эксперты».
Ранее Новости Крыма сообщали:
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