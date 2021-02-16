Власть
В Симферополе газовщик требовал взятку за подключение к сетям
В столице Крыма правоохранители задержали должностное лицо одного из госпредприятий во время получения взятки.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
По информации ведомства, мужчина решил обогатиться за счет жителя села Чистенького, которому пообещал поспособствовать в ускоренном подключении частного дома к сетям газоснабжения. За подключение, выдачу техусловий и защиту от дальнейших проверок чиновник потребовал 115 тысяч рублей.
«Получив первую часть от вымогаемой суммы в размере 15 тысяч рублей в автомобиле, подозреваемый оставшуюся часть взятки решил получить в своем служебном кабинете. Однако получив деньги, распорядиться ими по своему усмотрению не успел, так как был задержан правоохранителями», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Все материалы правоохранители передали в следственные органы для принятия дальнейшего решения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму в пять раз выросло число «официальных» канализационных отходов. После начала массовых проверок деятельности ассенизаторских предприятий в столице Крыма, число жидких коммунальных отходов, вывозимых ежесуточно на очистные сооружения в село Укромное, выросло в пять раз.
Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов. Симферопольское водохранилище заполнено менее чем на 10%.
Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым. Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в Крыму.
В Крыму пункты обогрева оказались «потемкинскими деревнями». Мороз загнал бездомных в ледяную ловушку.
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто
Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма
Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.
В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки
Вакцину от коронавируса, разработанную в Крымском Федеральном университете, скоро можно будет испытывать на первых добровольцах.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
13 февраля
Еще 125 крымчан заболели коронавирусом
За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.