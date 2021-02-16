В Симферополе газовщик требовал взятку за подключение к сетям

В столице Крыма правоохранители задержали должностное лицо одного из госпредприятий во время получения взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По информации ведомства, мужчина решил обогатиться за счет жителя села Чистенького, которому пообещал поспособствовать в ускоренном подключении частного дома к сетям газоснабжения. За подключение, выдачу техусловий и защиту от дальнейших проверок чиновник потребовал 115 тысяч рублей.

«Получив первую часть от вымогаемой суммы в размере 15 тысяч рублей в автомобиле, подозреваемый оставшуюся часть взятки решил получить в своем служебном кабинете. Однако получив деньги, распорядиться ими по своему усмотрению не успел, так как был задержан правоохранителями», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Все материалы правоохранители передали в следственные органы для принятия дальнейшего решения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму в пять раз выросло число «официальных» канализационных отходов. После начала массовых проверок деятельности ассенизаторских предприятий в столице Крыма, число жидких коммунальных отходов, вывозимых ежесуточно на очистные сооружения в село Укромное, выросло в пять раз.

Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов. Симферопольское водохранилище заполнено менее чем на 10%.

Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым. Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в Крыму.

В Крыму пункты обогрева оказались «потемкинскими деревнями». Мороз загнал бездомных в ледяную ловушку.