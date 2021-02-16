В Севастополе возьмут под наблюдение всех пожилых пациентов с COVID

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил взять на особый контроль госпитализацию и лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в возрасте 65 лет и старше.

Об этом он заявил на аппаратном совещании.

Причиной, по словам Развожаева, стал стабильно не уменьшающийся показатель смертности от коронавируса.

«Мы обсуждали на прошлой неделе новый протокол лечения. Понятно, что (пациенты категории – ред.) 65+ обременены обычно тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями, но все-таки надо усилия сосредоточить, потому что динамика по смертности остается стабильной на протяжении двух недель. Надо с этим, по возможности, что-то делать, применять дополнительные методы, которые коллеги из федерального центра рекомендуют», - пояснил Развожаев.

Кроме того, по поручению губернатора города, все пациенты старше 65 лет должны находиться под наблюдением, даже при наличии у них самых легких симптомов. Если же больные отказываются от госпитализации, врачам нужно уговаривать людей, объясняя опасность их положения, подчеркнул Развожаев.

«Коечный фонд позволяет, поэтому всех пожилых людей с элементарными признаками ОРВИ – под наблюдение, чтобы не пропустить момент осложнения. Потому что даже на той неделе один всего, но досуточный случай смертельного исхода наблюдался. Как мы выяснили, человек долгое время отказывался от госпитализации, но здесь надо быть более настойчивыми нашим врачам, которые занимаются работой в первичном звене и в скорой помощи», - акцентировал Развожаев, напомнив также о том, что надо вести активную разъяснительную работу среди пожилых о необходимости прохождения вакцинации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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