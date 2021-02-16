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Коронавирус в Крыму

В Севастополе начнут освобождать «ковидные» койки в больницах

В больницах Севастополя, задействованных под лечение больных с новой коронавирусной инфекцией, начнут освобождать коечный фонд для возвращения к оказанию плановой медицинской помощи.

План вывода «ковидного» коечного фонда поручил разработать губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве.

«Особенно важно по девятой больнице разобраться, насколько мы можем ее вернуть сейчас, какие отделения вернуть в плановую помощь, - отметил он. – По первой больнице тоже, по возможности (рассмотреть – ред.),  закрытие «ковидного» отделения и вывод его в ремонт, чтобы уже отделение травматологии вернулось в отремонтированное помещение».

При этом инфекционная больница пока продолжит работать в прежнем режиме, подчеркнул чиновник.

По данным севастопольских властей, свободный коечный фонд на сегодня составляет 51%. Освобождение коек для оказания плановой помощи стало возможным после существенного уровня снижения заболеваемости. По данным городских властей, за прошедшую неделю в городе был зарегистрирован 591 случай заболевания COVID-19, это на 78 случаев меньше, чем неделей ранее. Коэффициент заболеваемости, по последним данным, составлет 0,9.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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