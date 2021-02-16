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Власть

В Севастополе частный собственник отказал музею в аренде

Предложение было сделано музеем Обороны Севастополя.

Намерение создать в Севастополе новую библиотеку с уникальными материалами по исторической тематике споткнулось о несогласие частного владельца присмотренного для этой цели здания.

Напомним: создание библиотеки анонсировал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника (ранее — Музей героической обороны и освобождения Севастополя) Александр Барков. Это должно сделать доступными уникальные печатные издания из фондов музея-заповедника. Их основная тематика — первая и вторая обороны Севастополя.

Рассматривались два варианта зданий в центре: одно принадлежит городу, а второе, к которому больше склонялось руководство музея, — частное. По сведениям ForPost, оно находится на Историческом бульваре и ранее относилось к музейному комплексу.

Сейчас же отпали оба варианта: городское сочли недостаточно удобным, а частный собственник желания превратить здание в библиотеку не поддержал.

Тем не менее от замысла создать библиотеку музей не отказывается. Как рассказала заместитель директора музея Александра Ильина, сейчас рассматривается еще несколько вариантов в районе Большой Морской и площади Ушакова. Адрес новой библиотеки обещают назвать в ближайшие дни.

Как уточнила Александра Ильина, никакой экономической целесообразности для музея проект иметь не может, его цель — открыть для заинтересованных севастопольцев и гостей доступ к библиотечному фонду, который не имеет ограничений музейного.

«Накоплен огромный библиотечный фонд — 37 тысяч единиц. К редким, ценным экземплярам — их у нас более 5 тысяч — будет допуск в соответствии со стандартами международных библиотек и Российской государственной библиотеки, то есть только в научных и учебных целях. Мы за то, чтобы фонд сохранялся и использовался только теми, кому это нужно», — заверила она.

Как ранее сообщал директор музея-заповедника Александр Барков, финансироваться проект будет за счет грантов и фонда развития самого музея.

В тексте использованы материалы: Форпост

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