В России обещают помочь в сохранении пляжей на западе Крыма

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Инициативная группа предложила создать в Крыму систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для сохранения уникальных песчаных пляжей на западе полуострова.

Об этом шла речь на круглом столе в Симферополе.

С таким предложением неравнодушные жители поселка Уютное, Штормовое и Поповка Сакского района обратились в Госдуму.

По словам местных жителей, песчаные пляжи уничтожают арендаторы, которые заливают природную территорию бетоном, разравнивают дюны, тем самым уничтожая уникальные растения и нарушая экосистему.

Общественники предложили создать сеть ООПТ, которая будет включать три особые территории: природный парк «Ойбурский» рядом с одноименным озером, региональный памятник «Кондарский» (от села Уютное до села Молочного) и «Коса Беляус».

Однако, по мнению заместителя министра курортов и туризма Крыма Максима Солонецкого, создание особых зон может негативно отразиться на безопасности отдыхающих и на мусорной проблеме.

«На указанных пляжах сейчас организована работа спасателей и уборщиков – это дает туристам возможность безопасно отдыхать. Признание территорией ООПТ в Уютном будет препятствовать развитию пляжного отдыха, – возразил замглавы ведомства. – У нас возникает вопрос в плане обеспечения безопасности в случае создания особо охраняемых природных территорий. Также вопрос в том, кто будет убирать мусор, который туда привозят туристы».

При этом большинство присутствующих, в том числе экологии и представители других ведомств, подчеркнули необходимость сохранения песчаных пляжей и придания им особого статуса.

По итогам обсуждения депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек сообщил журналистам, что будет обращаться с предложением о создании сети ООПТ к главе Крыма Сергею Аксенову.

«Главное сейчас - найти баланс. Еще одна задача - развеять мифы и фобии о том, что введение особого режима внесет дисбаланс, и вводимые ограничения будут препятствовать развитию бизнеса», - сказал он.

Ранее российский телеведущий и ученый-биолог Николай Дроздов поддержал крымских общественников, требующих от властей создать в западном Крыму природный парк «Ойбурский».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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