Происшествия
В Крыму женщина упала в смотровую яму и перестала чувствовать ноги
В Симферополе спасателям пришлось вытаскивать женщину из двухметровой смотровой ямы, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Выехавшие на место спасатели выяснили, что, находясь в гараже, женщина по неосторожности упала в яму глубиной около 2-х метров, и в результате падения потеряла чувствительность ног.
«С применением спинального щита пострадавшую вытащили из ямы и транспортировали в автомобиль скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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