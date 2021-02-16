В Крыму женщина упала в смотровую яму и перестала чувствовать ноги

В Симферополе спасателям пришлось вытаскивать женщину из двухметровой смотровой ямы, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Выехавшие на место спасатели выяснили, что, находясь в гараже, женщина по неосторожности упала в яму глубиной около 2-х метров, и в результате падения потеряла чувствительность ног.

«С применением спинального щита пострадавшую вытащили из ямы и транспортировали в автомобиль скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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