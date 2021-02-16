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Коронавирус в Крыму

В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США

12:23 вторник, 16 февраля 2021
В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США

фото © ria.ru

В Евпатории, в пункте вакцинации в детской больнице от коронавируса препаратом «Спутник V» привился гражданин США Брюс Уотс Бевен, муж известного российского археолога Татьяны Смекаловой.

«Российская вакцина не опасна. Отлично себя чувствую, даже удивился, что так не больно. Мы женаты более 10 лет, жили в Дании, Санкт-Петербурге и теперь в Крыму. Я приезжал, обычно жил по полгода у себя, полгода тут. А в связи с вирусом живу в Крыму более 24 месяцев, поэтому решил привиться. Мы не переживали по поводу качества вакцины, поскольку в серьезном международном медицинском издании появилась статья, которая признает преимущества российской вакцины», - сказал Бевен журналистам.

Американец отметил, что «российская вакцина точно не хуже зарубежных».

«В течение нескольких месяцев я хотел бы вернуться, но пока нет регулярных рейсов. Прививка необходима, путь долгий, с пересадками и может затянуться, и лучше путешествовать привитым, чем без вакцинации. Родственникам я не говорил, но наверняка мои две сестры одобрят этот шаг», - подчеркнул американец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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