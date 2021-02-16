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Власть

В Крыму в пять раз выросло число «официальных» канализационных отходов

08:35 вторник, 16 февраля 2021
В Крыму в пять раз выросло число «официальных» канализационных отходов

фото © Новости Крыма

После начала массовых проверок деятельности ассенизаторских предприятий в столице Крыма, число жидких коммунальных отходов, вывозимых ежесуточно на очистные сооружения в село Укромное, выросло в пять раз.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водоснабжением региона.

По данным министра ЖКХ республики Сергея Донца, в настоящее время в тех населенных пунктах Крыма, где нет централизованного водоснабжения и водоотведения, вывозом ЖКО (жидких коммунальных отходов – ред.) занимаются 92 организации, из них только две – государственные.

«20 организаций частной формы собственности, 70 - ИП. На сегодня остались недобросовестные товарищи, которые не работают «в белую», но определенную работу мы с ними проведем», - пообещал Донец.

Как пояснил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, за 2020 год сотрудниками его ведомства были проведены 653 проверки в этом направлении, при этом было выявлено 33 факта самовольного сброса сточных вод в водные объекты на территории девяти муниципалитетов. Лидером среди всех стала Алушта: на ее территорию приходится большая часть выявленных нарушений.

«По результатам виновные физлица и юрлица привлечены к админответственности в виде штрафов в размере 647,5 тысячи рублей. Приняты меры по устранению, выданы предписания», - сообщил Нараев.

При этом министр уточнил, что ущерб, причиненный водным объектам незаконными сливами канализации и сточных вод, в соответствии с методикой расчета, составил более 47 миллионов рублей. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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