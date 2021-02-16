Происшествия
В Крыму уверяют, что никакой массовой гибели птиц и дельфинов нет
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В ряде СМИ прошла информация о массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Черного моря в Крыму и Краснодарском крае. Сообщалось, что тушами животных усеян берег на расстоянии в несколько сотен метров.
Эксперты опровергли эту информацию.
Основной причиной гибели животных, по информации журналистов, стали голод и аномальные морозы, из-за которых рыба ушла далеко в море.
Сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный заверил, что массово животные в Крыму сейчас не гибнут и это можно увидеть, выйдя на любой пляж.
«Я в эти дни сам гулял по пляжам Крыма. Был в Ялте, других местах, мертвых птиц и дельфинов не видел. Да, и информации такой не было», — сказал орнитолог.
Кроме того, не вся рыба уходит далеко в море при очень низких температурах, добавил наш собеседник.
Тем не менее сильные и продолжительные морозы, которые сейчас стоят на Крымском полуострове, губительны для многих перелетных видов птиц. Пернатые, ранее улетавшие на зимовку в Африку и Азию, а ныне облюбовавшие Крым в качестве круглогодичного места обитания, не выдерживают низких температур, рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Александр Стрюков.
«Несколько лет назад, когда в Крыму также были сильные морозы, в Феодосии массово гибли скворцы, которые по своей природе в холодное время года должны быть где-то на юге», — отметил ученый.
Глобальное потепление и увеличение средних годовых температур позволяет многим птицам и насекомым оставаться в Крыму весь год. Постепенно они адаптируются и занимают определенную нишу в природе полуострова. Однако редкое, но значительное понижение температур в зимний период может застать их врасплох.
В этот период сокращается кормовая база, а так как у птиц ускоренный метаболизм, пропуск всего лишь нескольких приемов пищи становится для них фатальным.
«Поэтому можно предположить, что сейчас многие птицы не выдерживают морозов. Но говорить о массовости этого явления, пожалуй, нельзя», — сказал зоолог.
Информацию о гибели дельфинов Александр Стрюков также не подтвердил.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Крыму уверяют, что никакой массовой гибели птиц и дельфинов нет
В ряде СМИ прошла информация о массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Черного моря в Крыму и Краснодарском крае. Сообщалось, что тушами животных усеян берег на расстоянии в несколько сотен метров.
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