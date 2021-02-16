Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух -7
море +10

Происшествия

В Крыму уверяют, что никакой массовой гибели птиц и дельфинов нет

18:43 вторник, 16 февраля 2021
В Крыму уверяют, что никакой массовой гибели птиц и дельфинов нет

фото © Новый день

В ряде СМИ прошла информация о массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Черного моря в Крыму и Краснодарском крае. Сообщалось, что тушами животных усеян берег на расстоянии в несколько сотен метров.

Эксперты опровергли эту информацию.

Основной причиной гибели животных, по информации журналистов, стали голод и аномальные морозы, из-за которых рыба ушла далеко в море.

Сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный заверил, что массово животные в Крыму сейчас не гибнут и это можно увидеть, выйдя на любой пляж.

«Я в эти дни сам гулял по пляжам Крыма. Был в Ялте, других местах, мертвых птиц и дельфинов не видел. Да, и информации такой не было», — сказал орнитолог.

Кроме того, не вся рыба уходит далеко в море при очень низких температурах, добавил наш собеседник.

Тем не менее сильные и продолжительные морозы, которые сейчас стоят на Крымском полуострове, губительны для многих перелетных видов птиц. Пернатые, ранее улетавшие на зимовку в Африку и Азию, а ныне облюбовавшие Крым в качестве круглогодичного места обитания, не выдерживают низких температур, рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Александр Стрюков.

«Несколько лет назад, когда в Крыму также были сильные морозы, в Феодосии массово гибли скворцы, которые по своей природе в холодное время года должны быть где-то на юге», — отметил ученый.

Глобальное потепление и увеличение средних годовых температур позволяет многим птицам и насекомым оставаться в Крыму весь год. Постепенно они адаптируются и занимают определенную нишу в природе полуострова. Однако редкое, но значительное понижение температур в зимний период может застать их врасплох.

В этот период сокращается кормовая база, а так как у птиц ускоренный метаболизм, пропуск всего лишь нескольких приемов пищи становится для них фатальным.

«Поэтому можно предположить, что сейчас многие птицы не выдерживают морозов. Но говорить о массовости этого явления, пожалуй, нельзя», — сказал зоолог.

Информацию о гибели дельфинов Александр Стрюков также не подтвердил.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керченском проливе массово гибнут чайки. По мнению местных жителей, причиной является хранилище-могильник опасных веществ.

У водорослей из Крыма обнаружили полезные антиоксиданты. Сотрудники Института биологии южных морей имени совместно с японскими коллегами исследовали биохимический состав кладофоры из очень соленого Херсонесского озера в Крыму.

На севере Крыма ученые выявили заливы ртути. Крымские ученые получили данные по содержанию ртути в гиперсоленой среде, изучив воду и грунт залива Сиваш на севере полуострова.

Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони. Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.

Водный кризис
Жители Севастополя в шоке от «черной воды» в кране

Жители Севастополя в шоке от «черной воды» в кране фото

Жительница улицы Коли Пищенко в Севастополе пожаловалась на коричневую воду с неприятным запахом, которая накануне вечером текла из кранов в ее квартире.

Происшествия
В Крыму уверяют, что никакой массовой гибели птиц и дельфинов нет

В Крыму уверяют, что никакой массовой гибели птиц и дельфинов нет

В ряде СМИ прошла информация о массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Черного моря в Крыму и Краснодарском крае. Сообщалось, что тушами животных усеян берег на расстоянии в несколько сотен метров.

Власть
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.

Водный кризис
Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи

Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи

Недавние аномальные снегопады вряд ли кардинально улучшат водную ситуацию Крыма, однако они дают надежду на постепенный выход из 20-летней засухи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации