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В Крыму сообщили о задержании финансистов исламский террористов
фото © Новости Крыма
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность граждан, собиравших в Крыму и Татарстане деньги для боевиков запрещенного в России «Исламского государства».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство«*», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, деньги для боевиков задержанные собирали на протяжении четырех лет в интернете под видом благотворительности. У них изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации.
Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «содействие террористической деятельности».
Как выяснилось, еще вчера Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для Рузиля Яппарова и Нины (Латифы) Малаховой, которых следствие подозревает в «организации финансирования терроризма». Семью с грудным ребенком на суд в Крым привезли из Татарстана, сообщают в объединении «Крымская солидарность».
По их информации, мужчину суд отправил в СИЗО, а супругу – под домашний арест сроком на два месяца. Активисты со ссылкой на адвокатов сообщают, что Малаховой запретили выход из дома, общение с любыми лицами кроме защиты, отправку и получение писем, использование интернета.
По версии следствия, супруги минимум с 2015 по 2018 год «под предлогом благотворительности и помощи беженцам, нуждающимся гражданам, а также в строительстве мечетей и колодцев в Африке», спонсировали запрещенные в России фонды, связанные с именем мусульманского религиозного деятеля Исраила Ахмеднабиева, более известного как Абу Умар Саситлинский.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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