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В Крыму отключились 16 подстанций: два села на резервных источниках
В Крыму из-за повторной аварии отключились 16 электроподстанций, питающих села Пионерское и Доброе под Симферополем.
Сейчас оба населенных пункта получают электричество от резервных источников, сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
Первое отключение произошло вечером 15 февраля. 16 трансформаторных подстанций были обесточены из-за аварии. Электричество в дома местных жителей вернули благодаря подключению резервных источников. К полуночи энергетики восстановили питание 12-ти подстанций. Без электроэнергии оставались около 150 абонентов в селе Пионерском. В 2:24 оставалось вернуть в работу только одну подстанцию.
Однако около трех часов ночи повторная авария вновь вывела из строя те же самые 16 подстанций. В итоге, абонентов снова пришлось подключить по временной схеме. На данный момент работы по устранению аварии продолжаются, в них задействованы 32 человека и 15 единиц техники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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