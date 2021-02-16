В Крыму отключились 16 подстанций: два села на резервных источниках

В Крыму из-за повторной аварии отключились 16 электроподстанций, питающих села Пионерское и Доброе под Симферополем.

Сейчас оба населенных пункта получают электричество от резервных источников, сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

Первое отключение произошло вечером 15 февраля. 16 трансформаторных подстанций были обесточены из-за аварии. Электричество в дома местных жителей вернули благодаря подключению резервных источников. К полуночи энергетики восстановили питание 12-ти подстанций. Без электроэнергии оставались около 150 абонентов в селе Пионерском. В 2:24 оставалось вернуть в работу только одну подстанцию.

Однако около трех часов ночи повторная авария вновь вывела из строя те же самые 16 подстанций. В итоге, абонентов снова пришлось подключить по временной схеме. На данный момент работы по устранению аварии продолжаются, в них задействованы 32 человека и 15 единиц техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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