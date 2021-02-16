В Крыму ограничат катание на самокатах и гироскутерах

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Власти Крыма ограничат движение электросамокатов и гироскутеров на набережных курортных городов.

Об этом на заседании правительства республики заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и пешеходных зонах муниципальных образований, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма», – сказал Волченко.

Кроме того, в Крыму вносятся изменения в работу водного транспорта. По словам министра, все катера и гидроциклы теперь должны быть приписаны к круглогодичным, а не к сезонным стоянкам.

С арендаторами пляжей, где усиленные требования к работе водного транспорта соблюдаться не будут, власти начнут расторгать договоры.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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