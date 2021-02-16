Власть
В Крыму ограничат катание на самокатах и гироскутерах
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Власти Крыма ограничат движение электросамокатов и гироскутеров на набережных курортных городов.
Об этом на заседании правительства республики заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«Предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и пешеходных зонах муниципальных образований, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма», – сказал Волченко.
Кроме того, в Крыму вносятся изменения в работу водного транспорта. По словам министра, все катера и гидроциклы теперь должны быть приписаны к круглогодичным, а не к сезонным стоянкам.
С арендаторами пляжей, где усиленные требования к работе водного транспорта соблюдаться не будут, власти начнут расторгать договоры.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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