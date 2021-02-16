В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки

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Вакцину от коронавируса, разработанную в Крымском Федеральном университете, скоро можно будет испытывать на первых добровольцах.

Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции сообщил ректор КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.

«Сейчас идет этап доклинических испытаний на мышах. Следующий этап – испытание на добровольцах, потому что мы уже точно понимаем, что она (вакцина, ред.) не токсична, безвредна. Сейчас мы поймем на мышах, какие титры вызывает вакцина при вдыхании, насколько она эффективна. И тогда можно будет уже испытывать на добровольцах. Мы просто разгрузим общую систему вакцинации, будет локальная зона — можно будет прийти в Крымский Федеральный университет и понюхать вакцину», — отметил Андрей Фалалеев.

Ранее сообщало, что в КФУ закупили 30 специальных генно-модицицированных мышей за один миллион рублей для испытаний вакцины от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Севастополе возьмут под наблюдение всех пожилых пациентов с COVID. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил взять на особый контроль госпитализацию и лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в возрасте 65 лет и старше.

Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Еще 125 крымчан заболели коронавирусом. За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.