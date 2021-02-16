Происшествия
В крупном пожаре под Симферополем спасли двух человек
В пригороде Симферополя на пожаре в частном доме спасли двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
Известно, что сообщение о возгорании строения в поселке Комсомольское поступило спасателям утром во вторник. На месте выяснилось, что горит кровля одноэтажного частного дома.
«Из горящего строения эвакуировали двух человека. В медицинской помощи они не нуждались», - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Спустя некоторое время возгорание на площади 30 кв.м ликвидировали. Причину пожара установят эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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