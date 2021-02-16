Снег не спасает: гидролог рассказала о ситуации с водой в Крыму

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Осадки, обрушившиеся на Крым в минувшие выходные, пока не повлияли на ситуацию с водой на полуострове.

Об этом рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

«Первая половина недели отличалась тем, что было неестественно тепло для этого времени года. 12 февраля на территорию Крыма пришел холодный арктический воздух, который вызвал выпадение осадков, ветер и существенное похолодание. По данным снегосъемки на Ай-Петри высота снега составила 22 сантиметра, 65% нормы. Запас воды в снеге – 26 миллиметров. Это всего 22% нормы. По словам начальника метеостанции, снег был пушистый, легкий, маловодный», - рассказала Наталья Охременко.

Она отметила, что на Ангарском перевале ситуация идентичная.

«В районе Ангарского перевала средняя высота снежного покрова 19 сантиметров, это 79% от нормы, а запас воды в снеге 21 миллиметр, что составляет 34% от нормы», - сообщила гидролог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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