Симферопольские полицейские задержали мошенников из Воркуты

Симферопольские полицейские задержали троих молодых людей, которые находятся в федеральном розыске за мошенничество.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудниками полиции Симферополя задержаны двое молодых мужчин 22 и 25 лет и 19-летняя девушка, находящиеся в федеральном розыске за преступление, связанное с мошенничеством. Все трое подозреваются в совершении в 2020 году мошеннических действий в городе Воркута», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, являясь фигурантами уголовного дела по факту мошенничества в сфере обналичивания денежных средств, молодые люди пытались скрыться от следствия и уехали в Крым, где сняли квартиру и даже устроились на работу.

Полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их в съемной квартире в центре Симферополя. Операция по задержанию подозреваемых проводилась совместно оперативниками уголовного розыска и сотрудниками СОБР. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время они будут переданы инициатору розыска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец попытался на себе вынести брендовую одежду из магазина. 25-летний мужчина пытался вынести товар, предварительно сняв специальные антикражные датчики.

В Ялте поймали юридического мошенника. Правоохранители Ялте направили в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании юридической помощи гражданам.

Квартиросъемщик похитил у хозяйки золото на 200 тысяч рублей. Мужчина, арендовавший жилье в селе Межводное Черноморского района, похитил из дома хозяйки золотые украшения на сумму 200 тысяч рублей.

Пенсионерка в Крыму «отдала» мошенникам миллион. Полицейские расследуют факт мошенничества в отношении пенсионерки, которая перевела на счет мошенников около миллиона рублей, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.