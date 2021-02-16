Происшествия
Симферопольские полицейские задержали мошенников из Воркуты
Симферопольские полицейские задержали троих молодых людей, которые находятся в федеральном розыске за мошенничество.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Сотрудниками полиции Симферополя задержаны двое молодых мужчин 22 и 25 лет и 19-летняя девушка, находящиеся в федеральном розыске за преступление, связанное с мошенничеством. Все трое подозреваются в совершении в 2020 году мошеннических действий в городе Воркута», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, являясь фигурантами уголовного дела по факту мошенничества в сфере обналичивания денежных средств, молодые люди пытались скрыться от следствия и уехали в Крым, где сняли квартиру и даже устроились на работу.
Полицейские установили местонахождение злоумышленников и задержали их в съемной квартире в центре Симферополя. Операция по задержанию подозреваемых проводилась совместно оперативниками уголовного розыска и сотрудниками СОБР. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время они будут переданы инициатору розыска.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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