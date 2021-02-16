Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще 125 крымчан заболели коронавирусом ● В Севастополе начнут освобождать «ковидные» койки в больницах ● Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч ● Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму ● В Крыму проведут вакцинацию работников курортной сферы
Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Всего с начала пандемии зафиксировано 867 летальных случаев.
За сутки в Крыму подтверждено 125 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 648 человек. Выздоровевших за весь период – 30 118 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе начнут освобождать «ковидные» койки в больницах. В больницах Севастополя, задействованных под лечение больных с новой коронавирусной инфекцией, начнут освобождать коечный фонд для возвращения к оказанию плановой медицинской помощи.
Крым оказался в пятерке регионов со сложной ВИЧ-обстановкой. В России отмечают ухудшение ситуации с ВИЧ в Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской областях. Также упоминается и Крым.
Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 80 человек.
Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.
Еще 125 крымчан заболели коронавирусом
За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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13 февраля
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