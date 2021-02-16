Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксировано 867 летальных случаев.

За сутки в Крыму подтверждено 125 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 648 человек. Выздоровевших за весь период – 30 118 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе начнут освобождать «ковидные» койки в больницах. В больницах Севастополя, задействованных под лечение больных с новой коронавирусной инфекцией, начнут освобождать коечный фонд для возвращения к оказанию плановой медицинской помощи.

Крым оказался в пятерке регионов со сложной ВИЧ-обстановкой. В России отмечают ухудшение ситуации с ВИЧ в Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской областях. Также упоминается и Крым.

Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 80 человек.

Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.