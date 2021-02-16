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Коронавирус в Крыму

Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

09:42 вторник, 16 февраля 2021

Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксировано 867 летальных случаев.

За сутки в Крыму подтверждено 125 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 648 человек. Выздоровевших за весь период – 30 118 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 80 человек.

Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

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