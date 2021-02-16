Власть
Санатории и отели Крыма обязали иметь трехдневный запас воды
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Крымские средства размещения теперь должны будут иметь трехдневный запас воды.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров республики.
«Санаторно-курортным организациям поручено обеспечить трехдневный запас воды для хозяйственных и бытовых нужд. Все работающие средства размещения уже имеют такой запас», – сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
В настоящий момент ограничения по подаче воды действуют в Симферополе и Ялте. В ближайшее время ограничения будут введены в Алуште.
Дефицит воды на Крымском полуострове вызван засухой в 2020 году и перекрытием Украиной Северо-Крымского канала.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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