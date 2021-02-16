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Власть

Санатории и отели Крыма обязали иметь трехдневный запас воды

19:56 вторник, 16 февраля 2021
Санатории и отели Крыма обязали иметь трехдневный запас воды

фото © news.myseldon.com

Крымские средства размещения теперь должны будут иметь трехдневный запас воды.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров республики.

«Санаторно-курортным организациям поручено обеспечить трехдневный запас воды для хозяйственных и бытовых нужд. Все работающие средства размещения уже имеют такой запас», – сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В настоящий момент ограничения по подаче воды действуют в Симферополе и Ялте. В ближайшее время ограничения будут введены в Алуште.

Дефицит воды на Крымском полуострове вызван засухой в 2020 году и перекрытием Украиной Северо-Крымского канала.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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