Прогноз погоды в Крыму на вторник 16 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 16 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица.), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (а дорогах гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -10 до -3, ночью около -10 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью около -3 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью около -4 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 74 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до -1, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 32 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 79 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до -1, ночью около -5 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до -1, ночью от -7 до -6 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до -2, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -9 до -3, ночью около -9 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью около -9 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 3, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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