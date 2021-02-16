Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

фото © rg.ru

Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.

МВД ввело около 80 новых требований при прохождении технического осмотра автомобиля. Изменения внесены в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», передает РИА ФАН.

Согласно новым нормам, автовладельцы не пройдут техосмотр, если подтекает тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот руля.

Получить диагностическую карту также не получится при наличии крупных трещин на лобовом стекле со стороны водителя, отсутствии или дефектах ремней безопасности.

Откажут в техосмотре и тем автовладельцам, в чьих машинах поломаны стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, а также отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков и ободьев колес.

Автобусы не смогут пройти техосмотр, если отсутствует тахограф и устройство регистрации режима труда и отдыха водителей.

Напомним, новая система прохождения техосмотра заработает с 1 марта. Выданные без технического осмотра диагностические карты будут аннулироваться.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция Чехии закрыла дело о похищении в Крыму сына премьера. Чешская полиция закрыла уголовное дело «по факту похищения» в Крыму сына главы правительства страны Андрея Бабиша в 2017 году.

Власти Ялты хотят отсудить у застройщика видовую площадку в Алупке. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что власти через прокуратуру города пытаются отсудить видовую площадку в Алупке, где, по ее словам, сейчас ведется строительство.

В Крыму сотрудник госпредприятия задержан за крупную взятку. За сумму в 115 тысяч рублей подозреваемый пообещал жителю села Чистенькое Симферопольского района очень быстро подключить газ и в дальнейшем не проверять оборудование.

Суд против экс-директора «Титановых инвестиций» проведут во дворце культуры. Предварительное судебное заседание по делу против бывшего директора Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрея Акулова пройдет во Дворце культуры в Красноперекопске 19 февраля.