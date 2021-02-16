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Власть

Полиция Чехии закрыла дело о похищении в Крыму сына премьера

08:53 вторник, 16 февраля 2021
Полиция Чехии закрыла дело о похищении в Крыму сына премьера

фото © file.liga.net

Чешская полиция закрыла уголовное дело «по факту похищения» в Крыму сына главы правительства страны Андрея Бабиша в 2017 году.

Об этом сообщает сайт «Чешские новости» со ссылкой на представителя городской прокуратуры Праги Алеша Цымбала.

По словам Цымбала, от «потерпевшего» или его представителей не поступило никаких жалоб, поэтому силовики исчерпали все законные возможности для привлечения виновных к ответственности.

Сам «потерпевший», Андрей Бабиш-младший, в интервью изданию Seznam Zprávy заявил, что не хочет, чтобы дело расследовалось дальше. В чешской полиции отметили, что если Бабиш-младший все-таки пожелает, чтобы дело запустили заново, то может обратиться к правоохранителям.

Как утверждают чешские силовики, дело сильно затянулось из-за промедления Швейцарии, где жертва проживает последнее время с матерью, и Украины, которая до недавнего времени не предоставляла никаких данных.

Как ранее сообщалось, в 2018 году появилась информация о том, что сын чешского вице-премьера Андрея Бабиша был похищен и удерживается на полуострове. Однако, как заявил позже сам чешский чиновник, он спрятал сына от «внимания журналистов», которые занимались расследованием дела фирмы «Гнездо аиста», принадлежавшей семье премьера. По версии следствия, фирма незаконно получила субсидии в размере двух миллионов евро.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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