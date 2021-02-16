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Водный кризис

Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов

06:44 вторник, 16 февраля 2021
Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов

фото © Новости Крыма

Симферопольское водохранилище заполнено менее чем на 10%.

Об этом рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

«В Симферопольском водохранилище, несмотря на осадки, без изменений: объем воды в нем – 7%. Приток за две недели составил всего 259 тысяч кубометров», - сказала Наталья Охременко.

Вместе с тем, по ее данным, часть водохранилищ  в Крыму вышли из «мертвого объема».«Значительный приток воды отмечается в Чернореченском водохранилище, Белогорском. В Чернореченское за первые две недели февраля поступило чуть больше 8 миллионов кубометров воды, в Белогорское – почти два миллиона. В Партизанское и Счастливенское – по миллиону кубометров», - перечислила гидролог.

Вместе с тем, по ее данным, тридцатипроцентную отметку «перешли» только Счастливенское водохранилище, заполнившееся на 41%, Белогорское, где чуть больше 30%, и Аянское, где также чуть больше 30%.

«Черноренское заполнено на 26%, Изобильненское на 23%, а остальные – от 7 до 15%», - уточнила Охременко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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