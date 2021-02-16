Водный кризис
Развитие сюжета: Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым ● Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев ● Власти Ялты уже посчитали сколько воды даст Ялте таяние снега ● У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода ● Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму
Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов
фото © Новости Крыма
Симферопольское водохранилище заполнено менее чем на 10%.
Об этом рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко.
«В Симферопольском водохранилище, несмотря на осадки, без изменений: объем воды в нем – 7%. Приток за две недели составил всего 259 тысяч кубометров», - сказала Наталья Охременко.
Вместе с тем, по ее данным, часть водохранилищ в Крыму вышли из «мертвого объема».«Значительный приток воды отмечается в Чернореченском водохранилище, Белогорском. В Чернореченское за первые две недели февраля поступило чуть больше 8 миллионов кубометров воды, в Белогорское – почти два миллиона. В Партизанское и Счастливенское – по миллиону кубометров», - перечислила гидролог.
Вместе с тем, по ее данным, тридцатипроцентную отметку «перешли» только Счастливенское водохранилище, заполнившееся на 41%, Белогорское, где чуть больше 30%, и Аянское, где также чуть больше 30%.
«Черноренское заполнено на 26%, Изобильненское на 23%, а остальные – от 7 до 15%», - уточнила Охременко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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