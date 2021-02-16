Объем кредитования крымчан за год вырос на треть

Общий объем кредитов, предоставленных населению Республики Крым в 2020 году, составил почти 60 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом увеличился на 34,8%.

Об этом сообщила пресс-служба крымского отделения Южного ГУ Банка России.

По данным регулятора, прирост аналогичного показателя по России за год составил 10,9%, а по Южному федеральному округу – 10%.

По состоянию на 1 января 2021 года портфель кредитов физических лиц составил 60,5 млрд рублей (рост на 36%). При этом ипотечный портфель на аналогичную дату достиг 24,4 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель. Доля ипотеки составляет 40,4% общего объема розничного портфеля.

«В условиях действия ограничительных мер во время пандемии банковский сектор региона быстро адаптировался к новым реалиям, перестроил свою работу и при этом не сократил, а наоборот, увеличил объемы кредитной поддержки крымчан», – отметила управляющий крымским отделением Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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