Водный кризис
Развитие сюжета: Жители Севастополя в шоке от «черной воды» в кране ● Снег не спасает: гидролог рассказала о ситуации с водой в Крыму ● Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов ● Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым ● Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев
Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи
фото © Новости Крыма
Недавние аномальные снегопады вряд ли кардинально улучшат водную ситуацию Крыма, однако они дают надежду на постепенный выход из 20-летней засухи.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов.
По данным ученых, напомнил он, с 2000 года Крым попал в цикл 20-летней засухи, а в 2020 году она была сама интенсивная. Таких снегопадов, как обрушились на Крым в минувшие выходные, за последние несколько лет в регионе вообще не было, акцентировал Рябов.
«Если перевести этот снег в воду, то выпало где-то 30 мм осадков. Всего с начала года, январь и февраль – порядка 80 мм осадков. Это уже хорошо. По осадкам в прошлые годы было значительно меньше. Но, к сожалению, это количество осадков слишком мало, чтобы оживить наши горные реки и ручьи. Остается надеяться, что впереди еще будут дополнительные дожди и снегопады, которые изменят ситуацию к лучшему. Для этого нужно, чтобы за зимний период выпало бы еще 150-200 мм осадков», - подчеркнул ученый.
Ученый подчеркнул, что глобальное изменение климата коснулось и Крыма: зимы стали теплее и неустойчивее. Это чревато еще одной проблемой – сельскохозяйственной.
«Недавно в январе у нас было +17. В периоды таких зимних потеплений происходит возобновление вегетаций растений, которые зимуют в открытом грунте. Это зерновые и плодовые. А возобновление вегетации чревато тем, что потом, когда снова «ударят» морозы, это приводит к гибели или повреждению сельхозугодий», - добавил специалист.
Ранее руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко рассказала, что осадки, обрушившиеся на Крым в минувшие выходные, пока не повлияли на ситуацию с водой на полуострове.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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13 февраля
Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи
Недавние аномальные снегопады вряд ли кардинально улучшат водную ситуацию Крыма, однако они дают надежду на постепенный выход из 20-летней засухи.