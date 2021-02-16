Климатолог заявил о возможном выходе Крыма из 20-летней засухи

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Недавние аномальные снегопады вряд ли кардинально улучшат водную ситуацию Крыма, однако они дают надежду на постепенный выход из 20-летней засухи.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов.

По данным ученых, напомнил он, с 2000 года Крым попал в цикл 20-летней засухи, а в 2020 году она была сама интенсивная. Таких снегопадов, как обрушились на Крым в минувшие выходные, за последние несколько лет в регионе вообще не было, акцентировал Рябов.

«Если перевести этот снег в воду, то выпало где-то 30 мм осадков. Всего с начала года, январь и февраль – порядка 80 мм осадков. Это уже хорошо. По осадкам в прошлые годы было значительно меньше. Но, к сожалению, это количество осадков слишком мало, чтобы оживить наши горные реки и ручьи. Остается надеяться, что впереди еще будут дополнительные дожди и снегопады, которые изменят ситуацию к лучшему. Для этого нужно, чтобы за зимний период выпало бы еще 150-200 мм осадков», - подчеркнул ученый.

Ученый подчеркнул, что глобальное изменение климата коснулось и Крыма: зимы стали теплее и неустойчивее. Это чревато еще одной проблемой – сельскохозяйственной.

«Недавно в январе у нас было +17. В периоды таких зимних потеплений происходит возобновление вегетаций растений, которые зимуют в открытом грунте. Это зерновые и плодовые. А возобновление вегетации чревато тем, что потом, когда снова «ударят» морозы, это приводит к гибели или повреждению сельхозугодий», - добавил специалист.

Ранее руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко рассказала, что осадки, обрушившиеся на Крым в минувшие выходные, пока не повлияли на ситуацию с водой на полуострове.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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