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Коронавирус в Крыму

Кинотеатры и театры в Севастополе разрешили заполнять наполовину

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Севастополе разрешили заполнять залы кинотеатров и театров до 50%.

Такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба. 

«С учетом того, что уже вторую неделю наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, предлагаю рассмотреть возможность увеличения заполняемости залов кинотеатров и театров до 50%. Это позволит сохранить необходимую социальную дистанцию, при этом позволит нашим учреждениям чувствовать себя более уверенно», – цитирует губернатора города Михаила Развожаева пресс-служба севастопольского правительства.   

Также на оперативном штабе поддержали решение проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых залах при заполненяемости не более 50%. 

При этом остальные ограничения, такие как масочный режим, социальная дистанция и другие, продлеваются.

В правительстве подчеркнули, что в Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Севастополе продлено до 28 февраля 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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