Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму вакцину «Спутник» вкололи гражданину США ● COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались ● В Севастополе возьмут под наблюдение всех пожилых пациентов с COVID ● Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Еще 125 крымчан заболели коронавирусом
Кинотеатры и театры в Севастополе разрешили заполнять наполовину
Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Севастополе разрешили заполнять залы кинотеатров и театров до 50%.
Такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба.
«С учетом того, что уже вторую неделю наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, предлагаю рассмотреть возможность увеличения заполняемости залов кинотеатров и театров до 50%. Это позволит сохранить необходимую социальную дистанцию, при этом позволит нашим учреждениям чувствовать себя более уверенно», – цитирует губернатора города Михаила Развожаева пресс-служба севастопольского правительства.
Также на оперативном штабе поддержали решение проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых залах при заполненяемости не более 50%.
При этом остальные ограничения, такие как масочный режим, социальная дистанция и другие, продлеваются.
В правительстве подчеркнули, что в Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Севастополе продлено до 28 февраля 2021 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На улицах Евпатории заметили вооруженных людей. Как оказалось, в крымском городе проходят съемки фильма о военных корреспондентах.
В Крыму начали снимать сериал «Непотопляемая». В Крыму проходят съемки сериала под названием «Непотопляемая», который покажут по телеканалу «Россия».
Кинотеатры в Крыму смогут в новогодние каникулы наполнять залы лишь на треть. Кинотеатрам, циркам и театрам в Крыму с 20 декабря до 15 января разрешат заполнять залы только на 30%.
Главную роль в новом сериале ТНТ получила уроженка Симферополя. Уроженка Симферополя, а ныне московская актриса театра и кино Ангелина Миримская снялась в новом сериале ТНТ «Иванько».
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто
Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма
Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.
В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки
Вакцину от коронавируса, разработанную в Крымском Федеральном университете, скоро можно будет испытывать на первых добровольцах.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
13 февраля
Еще 125 крымчан заболели коронавирусом
За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.