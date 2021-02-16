Кинотеатры и театры в Севастополе разрешили заполнять наполовину

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Севастополе разрешили заполнять залы кинотеатров и театров до 50%.

Такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба.

«С учетом того, что уже вторую неделю наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, предлагаю рассмотреть возможность увеличения заполняемости залов кинотеатров и театров до 50%. Это позволит сохранить необходимую социальную дистанцию, при этом позволит нашим учреждениям чувствовать себя более уверенно», – цитирует губернатора города Михаила Развожаева пресс-служба севастопольского правительства.

Также на оперативном штабе поддержали решение проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых залах при заполненяемости не более 50%.

При этом остальные ограничения, такие как масочный режим, социальная дистанция и другие, продлеваются.

В правительстве подчеркнули, что в Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Севастополе продлено до 28 февраля 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На улицах Евпатории заметили вооруженных людей. Как оказалось, в крымском городе проходят съемки фильма о военных корреспондентах.

В Крыму начали снимать сериал «Непотопляемая». В Крыму проходят съемки сериала под названием «Непотопляемая», который покажут по телеканалу «Россия».

Кинотеатры в Крыму смогут в новогодние каникулы наполнять залы лишь на треть. Кинотеатрам, циркам и театрам в Крыму с 20 декабря до 15 января разрешат заполнять залы только на 30%.

Главную роль в новом сериале ТНТ получила уроженка Симферополя. Уроженка Симферополя, а ныне московская актриса театра и кино Ангелина Миримская снялась в новом сериале ТНТ «Иванько».