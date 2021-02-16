Какой сегодня праздник 16 февраля

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Сегодня, 16 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День разведки ВМФ РФ

Фото tass.ru

Приказом НК ВМФ № 003 от 16 февраля 1938 года все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела (РО) НК ВМФ. Приказом ГК ВМФ РФ № 41 от 30.01.98 г. дата 16 февраля определена в качестве годового праздника Разведки ВМФ Российской Федерации.

Военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует ее развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.

День памяти праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны

Праведный Симеон Богоприимец и Анна Пророчица — святые, чьи образы неразрывно связаны с праздником Сретения Господня. Когда Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Младенца Христа в Иерусалимский храм, Симеон и Анна первыми узнали в беззащитном ребенке Мессию, Спасителя всего мира.

Как говорит Церковное Предание, праведный Симеон Богоприимец умер вскоре после встречи с Младенцем Христом и Святым Семейством в Иерусалимском храме. Ему было 360 лет.

Согласно отдельным историческим источникам, в 1243 году мощи святого Симеона появились на берегу Адриатического моря в городе Зара (сейчас — город Задар в Хорватии). Сегодня мощи покоятся в реликвариях в двух хорватских городах: в Задаре и Загорье. А в немецком городе Ахене хранится десница (правая рука) праведного Симеона Богоприимца.

Починки

Починки - один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения.

Также сегодня, 16 февраля, отмечают такие праздники:

- День Киотского протокола

- День архива Министерства Энергетики РФ

- День святого Саркиса, покровителя молодых и влюбленных - Армения

- День восстановления государственности Литвы

- День свежего ананаса

- День поиска запахов

- День обнаженных мужчин (Хадака Мацури) в Японии

- День помощи ворчунам (Do a Grouch a Favor Day) в США

- День сияющей звезды в КНДР

- День миндаля (National Almond Day) в США

- День инноваций (National Innovation Day) в США

- День памяти архиепископа Джанани Лувума в Уганде

Сегодня именины празднуют: Николай, Симон, Роман, Гавриил, Дмитрий, Семен, Диодор, Клавдий, Папий, Адриан, Азарий, Анна, Влас, Еввул, Клавдиан, Святослав.

Что происходило 16 февраля в прошлые годы

1568 - Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов.

1571 - Иван Грозный утверждает первый в Российской империи воинский устав«Приговор о станичной и сторожевой службе», разработанный воеводой Михаилом Воротынским.

1837 - в кораблекрушении английского парусника «Jane and Margaret» близ острова Мэн погибло более двухсот человек.

1918 - провозглашена независимость Литвы от России и Германии.

1923 - Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

1932 - В столице СССР городе Москве начинается снос Охотного ряда и Храма Параскевы Пятницы.

1936 - в Испании на парламентских выборах «Народный фронт» (коалиция левых партий) получает 256 мест против 165 мест у правых партий и 52 мест у центристских партий.

1943 - украинский город Харьков освобожден от войск нацистской Германии.

1948 - американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана.

1957 - в СССР учреждена медаль «За спасение утопающих».

1968 - городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения911.

1978 - создана первая компьютерная электронная доска объявленийBBS.

1992 - на совещании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране в члены ОЭС приняты Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия и Таджикистан.

1999 - в Ташкенте (Узбекистан) произошел терактсерия взрывов.

1999 - в Белоруссии начала проводиться перепись населения.

2001 - в Приштине (Косово) произошел терактподрыв автобуса «Ниш-экспресс»

2005 - вступил в силу киотский протокол, международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 февраля. Какие праздники будут завтра?

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