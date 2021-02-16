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Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новых ЛЭП в Крыму

12:04 вторник, 16 февраля 2021

Эксперты одобрили проектно-сметную документацию по строительству заходов воздушных линий напряжением 110 кВ на юго-восточном побережье Крымского полуострова.

Как сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы, документы были представлены повторно и получили положительное заключение.

«Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство заходов воздушной линии 110 кВ Феодосийская – Старый Крым в открытое распределительное устройство 110 кВ подстанции (ПС) 220 кВ «Феодосийская». В ходе реконструкции также заменят провода участков 18,2 км и 4,135 км и трансформаторы тока на ПС 110кВ «Старый Крым», – говорится в сообщении.

Проектируемые работы, пройдут в Кировском районе и Феодосийском городском округе. Трассу от Феодосии до Старого Крыма реконструируют, а проектируемое новое строительство отпаек от этой трассы к ПС 220 кВ «Кафа» обеспечит повышение надежности электроснабжения в регионе. Работы пройдут в рамках ФЦП. Застройщик – «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что министерство энергетики России разрабатывает программу модернизации системы электроснабжения Крыма в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. Кроме того, ожидается, что в Крыму к 2030 году может возникнуть дефицит электроэнергии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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