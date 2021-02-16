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Коронавирус в Крыму

Еще 125 крымчан заболели коронавирусом

08:58 вторник, 16 февраля 2021
Еще 125 крымчан заболели коронавирусом

фото © pravda.com.ua

За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2609 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 172 человека, выздоровевших за весь период – 30 118 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым оказался в пятерке регионов со сложной ВИЧ-обстановкой. В России отмечают ухудшение ситуации с ВИЧ в Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской областях. Также упоминается и Крым.

Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 80 человек.

Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму проведут вакцинацию работников курортной сферы. Минкурортов Крыма инициировали вакцинацию почти 5 тыс. работников отелей и санаториев.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Коронавирус в Крыму
Еще 125 крымчан заболели коронавирусом

Еще 125 крымчан заболели коронавирусом

За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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