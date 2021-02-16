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Власть

Денег нет: проект моста через Севастопольскую бухту отложен

Денег нет: проект моста через Севастопольскую бухту отложен

фото © Новое время

К идее моста на Северную сторону Севастополя вернутся не ранее 2026 года.

Об этом говорится в ответе Министерства транспорта руководителю общественного движения «Блокпост Севастополь» Андрею Ситникову, который в своем обращении в Минтранс еще раз поднял вопрос о строительстве тоннеля.

В ответе напоминается, что по результатам изысканий принято решение о целесообразности не тоннеля, а мостового перехода, а также сообщается: сегодня в приоритете дорожная сеть, которая строится вокруг трассы «Таврида», и автодорожные подъезды от «Тавриды» к южному побережью Крыма.

«В связи с этим реализация проекта строительства Транспортного перехода <через Севастопольскую бухту – прим. ред.>, принимая во внимание его значительную капитолоемкость, может быть осуществлена после завершения реализации мероприятий указанной государственной программы не ранее 2026 года», – говорится в ответе, подписанном заместителем директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Дмитрием Лаптевым.

Напомним, построить тоннель под Севастопольской бухтой в 2017 году Президенту России Владимиру Путину предлагал действующий губернатор Дмитрий Овсянников. Позднее ориентацию на тоннель подтвердил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов. В варианте моста сомневались ЧФ РФ и Минобороны.

Изыскания по вопросу «мост или тоннель» стоили 30 миллионов рублей, их итогом стал выбор мостового перехода от улицы Богданова в районе зернового терминала на Северной стороне с выходом в центральной части на реконструированную улицу Багрия в районе 1472-го военно-морского клинического госпиталя.

Предположительная стоимость моста в процессе обсуждения увеличилась с 5 до 40 миллиардов рублей.

В октябре 2019 года новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство моста поставлено на паузу из-за преждевременности и идущей с ним в паре Гераклейской рокады, призванной перенаправить транспортные потоки Севастополя. Тогда называлась отсрочка от двух лет. Спустя год Михаил Развожаев говорил уже о 10-летнем периоде исполнения проекта, связывая его с еще не принятым Генеральным планом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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