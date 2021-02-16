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Власть

Браконьеры выловили из пустого Симферопольского водохранилища тонну рыбы

09:47 вторник, 16 февраля 2021
Браконьеры выловили из пустого Симферопольского водохранилища тонну рыбы

фото © Новости Крыма

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Симферополю задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном вылове рыбы.

При задержании у браконьеров изъяли около тонны незаконно выловленной рыбы, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В результате проведенной спецоперации на берегу Симферопольского водохранилища с поличным задержаны пятеро жителей Сакского района Крыма. Злоумышленники осуществляли лов рыбы, используя запрещенные снасти, не имея документов, разрешающих вылов рыбы, – уточнили в пресс-службе. – При осмотре места происшествия оперативниками изъяты сети, надувная лодка, а также около тонны незаконно выловленной рыбы, в том числе толстолобик, щука, лещ, судак и карп».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправной деятельности и причиненного ущерба.

Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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