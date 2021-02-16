Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух -3
море +10

Власть

Алуште предлагают построить мусоросортировочный завод

12:53 вторник, 16 февраля 2021
Алушта

В администрации Алушты сообщают, что к ним поступают предложения о строительстве в регионе мусоросортировочного завода.

В частности, как утверждают в ведомстве, с предложением поддержать такую инициативу, недавно к главе города Галине Огневой обратился житель Симферопольского района.

«Предложение о строительстве мусороперерабатывающего завода звучит не впервые. Но, чтобы реализовать подобную инициативу, необходимо обсуждать ее на Общественном совете Алушты», – ответила Огнева.

В начале января в Алуште власти обещали ввести раздельный сбор твердых коммунальных отходов как один из этапов решения проблемы Алуштинского полигона ТКО. Для этих целей в регионе хотят оборудовать мусоросортировочную линию.

На минувшей неделе сообщалось, что в симферопольском микрорайоне Каменка начал работать мусоросортировочный завод.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти достигли дна: Симферопольское водохранилище заполнено на 7 процентов. Симферопольское водохранилище заполнено менее чем на 10%.

Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым. Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в Крыму.

В Крыму пункты обогрева оказались «потемкинскими деревнями». Мороз загнал бездомных в ледяную ловушку.

Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев. Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, почему на этой неделе в Симферополе в районе Москольца, микрорайоне улицы Бородина, а также в поселках Грэсовский, Мирное и Богдановка из кранов потребителей текла «ржавая» вода.

Власть
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Появились новые требования для прохождения техосмотра авто

Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.

Власть
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма

Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки

В Крыму ищут добровольцев, чтобы «понюхать» вакцину собственной разработки

Вакцину от коронавируса, разработанную в Крымском Федеральном университете, скоро можно будет испытывать на первых добровольцах.

Коронавирус в Крыму
Еще 125 крымчан заболели коронавирусом

Еще 125 крымчан заболели коронавирусом

За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации