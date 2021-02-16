Алуште предлагают построить мусоросортировочный завод

В администрации Алушты сообщают, что к ним поступают предложения о строительстве в регионе мусоросортировочного завода.

В частности, как утверждают в ведомстве, с предложением поддержать такую инициативу, недавно к главе города Галине Огневой обратился житель Симферопольского района.

«Предложение о строительстве мусороперерабатывающего завода звучит не впервые. Но, чтобы реализовать подобную инициативу, необходимо обсуждать ее на Общественном совете Алушты», – ответила Огнева.

В начале января в Алуште власти обещали ввести раздельный сбор твердых коммунальных отходов как один из этапов решения проблемы Алуштинского полигона ТКО. Для этих целей в регионе хотят оборудовать мусоросортировочную линию.

На минувшей неделе сообщалось, что в симферопольском микрорайоне Каменка начал работать мусоросортировочный завод.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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