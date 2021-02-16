Власть
Аксенов заинтересовался слепотой чиновников
фото © Новости Крыма
Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Прокуратуры Республики Крым, в рамках которого обсудили вопросы взаимодействия надзорного ведомства и органов республиканской исполнительной власти.
Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.
В частности, обсудили вопрос ревизии ряда решений, касающихся градостроительных норм и налогообложения, особенно, на территории Южного берега Крыма.
«Работа в этом направлении уже началась, и на поверхность всплывают очень неказистые, но эффективные схемы, в результате реализации которых на ровном месте появляется многоэтажный дом, стоимость квадратного метра в котором от 200 до 350 тысяч рублей, и при этом ни Республика Крым, ни администрация конкретных городов и районов не получают ни копейки отчислений в бюджеты», — сказал глава.
Особенно вызывает вопросы в подобных ситуациях поведение должностных лиц, включая местные администрации и курирующих министров, которые в неожиданные моменты приобретают выборочную слепоту.
«Уверяю коллег – если данные случаи будут зафиксированы, никто не будет разбираться в нюансах и перипетиях, просто попрощаемся. При этом не сомневаюсь, силовые структуры также дадут свою оценку всем происходящим событиям. Уверен, республиканская прокуратура подставит нам плечо и поддержит в данном деле», — добавил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя пообещали перейти на российское программное обеспечение. Правительство Севастополя утвердило план-график перехода на отечественное компьютерное программное обеспечение до конца 2022 года.
Занявший место Ерманова депутат также намерен разоблачать Аксенова. Новый член горсовета Керчи заявил, что глава Крыма и его теща сами стрельнули себе в ногу.
Кому распродали царские дворцы и усадьбы в Крыму. Большинство исторических зданий перешло в собственность бизнесменов и их родственников, бывших силовиков, госкорпораций и фондов.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Предстоящая рабочая неделя в России будет шестидневной – из-за переноса праздничных дней, придется выйти на работу в субботу, 20 февраля, напомнили в Роструде.
Появились новые требования для прохождения техосмотра авто
Водителям рассказали, кто не сможет пройти техосмотр.
Верховная Рада приняла обращение к миру из-за Крыма
Украинский парламент просит мировое сообщество усилить давление на Россию из-за Крыма.
Власти Крыма предложили замостить плиткой лесные тропинки
Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
13 февраля
COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.