Аксенов заинтересовался слепотой чиновников

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Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Прокуратуры Республики Крым, в рамках которого обсудили вопросы взаимодействия надзорного ведомства и органов республиканской исполнительной власти.

Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

В частности, обсудили вопрос ревизии ряда решений, касающихся градостроительных норм и налогообложения, особенно, на территории Южного берега Крыма.

«Работа в этом направлении уже началась, и на поверхность всплывают очень неказистые, но эффективные схемы, в результате реализации которых на ровном месте появляется многоэтажный дом, стоимость квадратного метра в котором от 200 до 350 тысяч рублей, и при этом ни Республика Крым, ни администрация конкретных городов и районов не получают ни копейки отчислений в бюджеты», — сказал глава.

Особенно вызывает вопросы в подобных ситуациях поведение должностных лиц, включая местные администрации и курирующих министров, которые в неожиданные моменты приобретают выборочную слепоту.

«Уверяю коллег – если данные случаи будут зафиксированы, никто не будет разбираться в нюансах и перипетиях, просто попрощаемся. При этом не сомневаюсь, силовые структуры также дадут свою оценку всем происходящим событиям. Уверен, республиканская прокуратура подставит нам плечо и поддержит в данном деле», — добавил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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