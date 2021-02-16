COVID-19 выявлен в Севастополе за сутки у 78 человек, четверо скончались

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 140, при этом 10 068 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 453.

В Крыму коронавирус подтвержден у 34 648 человек. Выздоровевших за весь период 30 118 человек, умерло 867 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Еще 125 крымчан заболели коронавирусом. За 15 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе начнут освобождать «ковидные» койки в больницах. В больницах Севастополя, задействованных под лечение больных с новой коронавирусной инфекцией, начнут освобождать коечный фонд для возвращения к оказанию плановой медицинской помощи.

Крым оказался в пятерке регионов со сложной ВИЧ-обстановкой. В России отмечают ухудшение ситуации с ВИЧ в Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской областях. Также упоминается и Крым.