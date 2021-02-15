Жительницу Севастополя душили на остановке

Нападавший забрал сумку с деньгами и документами.

Жительница Севастополя стала жертвой разбойного нападения со стороны человека, которого знала, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

«Вечером после совместного застолья со своим знакомым 42-летняя местная жительница направилась к остановке общественного транспорта, чтобы вернуться домой. Вслед за ней к остановке сзади подошел знакомый и начал душить ее, после чего женщина потеряла сознание», — отмечается в сообщении.

Когда обессиленная горожанка упала на землю, мужчина схватил ее сумку, в которой находились документы, мобильный телефон, банковские карты и около 3000 рублей наличными, и скрылся с места нападения.

«Распорядиться украденным он не успел: сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в короткие сроки задержали подозреваемого», — подчеркнули правоохранители.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой», ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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