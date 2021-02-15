Занявший место Ерманова депутат также намерен разоблачать Аксенова

Новый член горсовета Керчи заявил, что глава Крыма и его теща сами стрельнули себе в ногу.

Место керченского экс-депутата Константина Ерманова, который по требованию главы Крыма Сергея Аксенова был лишен мандата, займет его соратник Виктор Сажин.

Как написал Сажин в Facebook, накануне он стал членом горсовета Керчи от партии «Родина», на руководство которой, по его словам, Сергей Аксенов оказывал давление.

«Он, вероятно, был полностью уверен, что сможет убрать меня из списков, но не получилось. Как говорится, Аксенов и его теща сами стрельнули себе в ногу. Теперь они, вероятно, будут пытаться меня завербовать через керченских депутатов ЕР, но, как вы понимаете, их попытки будут тщетны», - написал новоиспеченный депутат.

Также Сажин выразил надежду, что его друг Константин Ерманов через суд вернет незаконно отобранный мандат, и заявил, что он станет «вторым в истории российского Крыма депутатом, который лично разоблачает Аксенова и его команду».

Как сообщали общественники, формальной причиной лишения Ерманова статуса депутата послужили 500 рублей, которые он не указал в декларации.

Напомним, что Ерманов в прошлом году направлял запросы в прокуратуру и ФСБ, чтобы выяснить, откуда у тещи Аксенова 400 миллионов рублей на покупку квартиры в центре Москвы.

Ранее стало известно, что на члена общественной палаты Крыма Людмилу Добрыню — тещу главы Крыма Сергея Аксенова — записана квартира площадью 234 квадратных метра в жилом комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве. По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК достигает 1,9 миллиона рублей, и это позволяет предположить, что без учета внутреннего убранства квартира обошлась теще Аксенова в более чем 400 миллионов рублей.

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