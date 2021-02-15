Власти Ялты уже посчитали сколько воды даст Ялте таяние снега

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Таяние выпавшего 12 и 13 февраля снега даст водохранилищам Ялты приток в объеме 6-8 миллионов кубометров.

Об этом сообщила глава администрации городского округа Янина Павленко на совещании по ситуации с водоснабжением в Крыму.

«Предполагаемый запас воды в снеге – ориентировочно от шести до восьми миллионов кубометров», – сказала Павленко.

По ее словам, на сегодняшний день в Загорском водохранилище накоплено 3,6 млн кубометров воды, ежесуточный приток – порядка 50 тысяч «кубов». В Счастливенском водохранилище – 4,8 млн кубометров, ежедневный приток – 38 тысяч кубометров.

«Мы практически не берем воду из водохранилищ, по-прежнему пользуемся дополнительными источниками – водопадами и реками. Благодаря этому нам удалось уже сегодня накопить в водохранилищах 8,4 млн кубометров, из них 6,1 млн – полезный объем», – уточнила Павленко.

На данный момент альтернативные источники в сумме дают городу ежесуточно 51 тысячу кубометров.

По информации главы администрации Ялты, с 9 февраля девять улиц в Ялте переведены на график подачи воды с 9:00 до 17:00. Кроме того, с 15 февраля переведены на график с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00 поселки Наташино, Отрадное, Восход, Джимиет, Никита, Линейное и Даниловка. Если дебет источников дальше продолжит уменьшаться, аналогичный график подачи воды будет введен в Гурзуфе, добавила глава администрации.

Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что с 25 февраля город перейдет на графики подачи воды дважды в сутки, с 5 до 10 утра и с 17 до 22 вечера.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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