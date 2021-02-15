Власти Севастополя пообещали перейти на российское программное обеспечение

Правительство Севастополя утвердило план-график перехода на отечественное компьютерное программное обеспечение до конца 2022 года.

Решение принято на заседании. Его представила директор департамента цифрового развития города Александра Осипова.

«Данные преобразования будут касаться не только исполнительных органов государственной власти, но и также их подведомственных учреждений. В том числе таким образом мы планируем сократить бюджетные расходы на приобретение программного обеспечения путем его унификации», – сообщила она.

Программа начнет реализовываться уже в текущем году по поручению министерства цифрового развития РФ.

План ресурсного обеспечения программы будет составлен после проведения инвентаризации рабочих мест.

Осипова отметила, что уже сейчас в правительстве города используется некоторое программное обеспечение отечественного производства – почта, антивирусы, справочно-консультационные системы и прочее.

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