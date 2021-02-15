Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев

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Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, почему на этой неделе в Симферополе в районе Москольца, микрорайоне улицы Бородина, а также в поселках Грэсовский, Мирное и Богдановка из кранов потребителей текла «ржавая» вода.

«Причина та же самая, как и раньше – недобросовестный подрядчик так и не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды привела к тому, что мы опять загнали в город некачественную воду», – сказал Баженов на совещании по ситуации с водоснабжением в Крыму.

По словам главы предприятия, на сегодняшний день в Симферополь подается вода из Аянского водохранилища и подземных скважин.

«К сожалению, при существующих погодных условиях я не могу производить сброс воды через гидранты на улицы города, потому что я создам реальные катки. Поэтому мы «раскрутились» на аянскую воду и до конца дня мы ею заполним город. Из Симферопольского водохранилища за сутки поднято пять тысяч кубов. Мы постепенно будем отказываться от этого источника», – уточнил Баженов.

Он добавил, что за сутки из всех скважин западного направления в Симферополь доставлено 80 тысяч кубометров воды. После запуска четырех скважин на водозаборах в селах Ивановка и Чеботарка этот объем увеличится еще на 10-12 тысяч кубометров.

Баженов также сообщил, что до конца марта полностью на подземную воду будет переведен крупный поселок Зуя в Белогорском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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