Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Ялты уже посчитали сколько воды даст Ялте таяние снега ● У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода ● Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму ● Почему Алуште не достается вода из Ялты ● В Крыму пересохла еще одна река
Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев
фото © Новости Крыма
Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, почему на этой неделе в Симферополе в районе Москольца, микрорайоне улицы Бородина, а также в поселках Грэсовский, Мирное и Богдановка из кранов потребителей текла «ржавая» вода.
«Причина та же самая, как и раньше – недобросовестный подрядчик так и не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды привела к тому, что мы опять загнали в город некачественную воду», – сказал Баженов на совещании по ситуации с водоснабжением в Крыму.
По словам главы предприятия, на сегодняшний день в Симферополь подается вода из Аянского водохранилища и подземных скважин.
«К сожалению, при существующих погодных условиях я не могу производить сброс воды через гидранты на улицы города, потому что я создам реальные катки. Поэтому мы «раскрутились» на аянскую воду и до конца дня мы ею заполним город. Из Симферопольского водохранилища за сутки поднято пять тысяч кубов. Мы постепенно будем отказываться от этого источника», – уточнил Баженов.
Он добавил, что за сутки из всех скважин западного направления в Симферополь доставлено 80 тысяч кубометров воды. После запуска четырех скважин на водозаборах в селах Ивановка и Чеботарка этот объем увеличится еще на 10-12 тысяч кубометров.
Баженов также сообщил, что до конца марта полностью на подземную воду будет переведен крупный поселок Зуя в Белогорском районе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев
Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, почему на этой неделе в Симферополе в районе Москольца, микрорайоне улицы Бородина, а также в поселках Грэсовский, Мирное и Богдановка из кранов потребителей текла «ржавая» вода.