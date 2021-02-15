В Ялте хотят найти приватизированные участки на территории парков и скверов

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Администрация Ялты намерена «сражаться за каждую пядь» земли скверов и парков на ЮБК, в том числе смотровой площадки и Пионерского парка в Алупке.

Об этом в ходе посещения этих объектов заявила местным жителя глава администрации Янина Павленко.

«Отступать некуда! В парке – братская могила советских солдат и зона должна оставаться зеленой! По обоим объектам активно работает прокуратура, в ближайшее время материалы по парку будут переданы в суд, по площадке – уже там, первое заседание 18 февраля. Очень надеюсь, что первичные решения о выделении участков будут отменены», – написала она на своей странице в социальных сетях.

Как сообщила Павленко, городские власти также «выходят на контакт с собственниками» участков. «Понимаю, насколько непростая ситуация, но надеюсь, что заборы будут снесены», – пояснила она.

При этом глава администрации сообщила, что поручила департаменту имущественных и земельных отношений провести полную инвентаризацию всех парков и скверов на территории нашего муниципального образования». «Чтобы выяснить, есть где-либо еще выделение иным лицам в пользование земельных участков», – уточнила Павленко, подчеркнув, что «вопрос нужно решать комплексно».

В целом, по ее словам, «картина складывается весьма печальная – дерибан золотой южнобережной земли, который активно шел в украинские годы». Причем, по мнению Павленко, «пострадали от этого процесса и местные жители, у которых теперь отнимают парки, скверы, смотровые, детские площадки, и добросовестные покупатели, которые за немалые деньги приобрели участки со статусом под ИЖС в собственность».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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