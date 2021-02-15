В СК рассказали подробности гибели ребенка на пожаре в Крыму

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Следователи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю начали проверку по факту гибели 9-месячного ребенка на пожаре в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщилось, что накануне в Бахчисарае в горящем доме погиб 9-месячный ребенок, еще один с ожогами доставлен в больницу.

«Вечером 14 февраля в ходе тушения пожара в доме по улице Островского в Бахчисарае было обнаружено тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Установлено, что родители малыша уехали на работу, оставив девятимесячного и двухлетнего сыновей под присмотром 16-летней родственницы», - сообщили в ведомстве.

По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания могло стать замыкание обогревателя.

Сейчас специалисты изучают обстановку в семье погибшего малыша, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, проверку начала прокуратура Крыма, в ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в ведомстве, двухлетний брат погибшего малыша находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пожаре в Крым погиб девятимесячный ребенок. Накануне в Бахчисарае на пожаре погиб 9-месячный ребенок, еще один с ожогами доставлен в больницу.

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