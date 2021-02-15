Происшествия
В СК рассказали подробности гибели ребенка на пожаре в Крыму
фото © Новости Крыма
Следователи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю начали проверку по факту гибели 9-месячного ребенка на пожаре в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщилось, что накануне в Бахчисарае в горящем доме погиб 9-месячный ребенок, еще один с ожогами доставлен в больницу.
«Вечером 14 февраля в ходе тушения пожара в доме по улице Островского в Бахчисарае было обнаружено тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Установлено, что родители малыша уехали на работу, оставив девятимесячного и двухлетнего сыновей под присмотром 16-летней родственницы», - сообщили в ведомстве.
По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания могло стать замыкание обогревателя.
Сейчас специалисты изучают обстановку в семье погибшего малыша, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, проверку начала прокуратура Крыма, в ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в ведомстве, двухлетний брат погибшего малыша находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На пожаре в Крым погиб девятимесячный ребенок. Накануне в Бахчисарае на пожаре погиб 9-месячный ребенок, еще один с ожогами доставлен в больницу.
В Керчи вытащили из воды иномарку-утопленницу. В Керчи на набережной вытащили из воды вчерашнюю иномарку-утопленницу.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля. В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
На «Тавриде» в районе Симферополя столкнулось несколько машин. В районе спуска на Хошкельды на трассе «Таврида» столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Симферополе чуть не обрушилась кровля спортшколы
В Симферополе сотрудники МЧС и «Крым-спаса» предотвратили обрушение натяжного тентового потолка над ледовым катком школы зимних видов спорта «Наследие».
В СК рассказали подробности гибели ребенка на пожаре в Крыму
Следователи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю начали проверку по факту гибели 9-месячного ребенка на пожаре в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе ведомства.
У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода
У Симферопольцев на улице Героев Сталинграда из крана пошла синяя вода с запахом моющего средства.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
вчера
Кому распродали царские дворцы и усадьбы в Крыму
16 часов назад
Крымчанам запретили посещать парки Фороса и Мелласа
18 часов назад
Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд
На сегодняшний день республика использует не больше 60% от имеющегося в распоряжении коечного фонда, определенного для лечения больных COVID-19.