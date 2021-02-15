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Происшествия

В Симферополе чуть не обрушилась кровля спортшколы

09:22 понедельник, 15 февраля 2021
Симферополь
В Симферополе чуть не обрушилась кровля спортшколы

фото © МЧС Крыма

В Симферополе сотрудники МЧС и «Крым-спаса» предотвратили обрушение натяжного тентового потолка над ледовым катком школы зимних видов спорта «Наследие».

Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

К спасателям обратились руководители школы, которые обратили внимание на образовавшиеся на шатровой крыше сугробы.

- Возникла угроза обрушения натяжного перекрытия над ледовым катком, - пояснили в МЧС. - К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-спаса», добровольцы, а также спецтехника - коленчатый подъемник Главного управления МЧС. После осмотра, чтобы избежать обрушения конструкции, было решено расчистить крышу от снега.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения смонтировали систему канатного доступа и страховку, после чего сбросли снег с тента площадью около 2000 квадратных метров. Одновременно специалисты обследовали крепления конструкции на целостность.

Школа зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие» начала работу в Симферополе весной 2020 года, когда более 350 детей были оформлены в спортивные секции фигурного катания и хоккея. Площадка школы соответствует всем европейским стандартам, а размер ее ледового поля - 26 на 56 метров. Также комплекс оснащен комфортабельными раздевалками, установками для заливки и подготовки льда и мощными сплит-системами.

Напомним, в Симферополе при месячной норме 42 выпало 27 миллиметров осадков, и к воскресенью высота снежного покрова достигла 28 сантиметров. Симферополь расчищают от снега 13 единиц дорожной техники и 250 сотрудников коммунального хозяйства.

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