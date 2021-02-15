Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух -5
море +10

Происшествия

В Крыму выявили факт мошенничества с материнским капиталом

10:00 понедельник, 15 февраля 2021
Черноморское

В Черноморском районе Крыма российские полицейские пресекли попытку мошенничества с использованием средств материнского семейного капитала.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Крыму.

«39-летняя жительница Черноморского района получила социальные выплаты, предоставив в органы Пенсионного фонда России подложные документы и недостоверную информацию, тем самым уличив себя в корыстном преступлении», – говорится в сообщении. При этом комментарии самой женщины не приводятся.

Отмечается, что сейчас проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).

13 февраля сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму выявили 13 случаев мошенничества.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ограбивший собственный банк севастопольский банкир отправится в колонию. Бывший банкир из Севастополя, похитивший доверенные ему деньги клиентов, не смог опротестовать ранее вынесенный ему приговор, сообщает прокуратура города-героя.

В Севастополе женщину приговорили к исправительным работам за избиение дочери. В Севастополе женщина получила наказание в виде 5 месяцев исправительных работ за избиение своей дочери.

В Крыму начали штрафовать владельцев собак. В Симферополе крымчан, выгуливающих в Гагаринском парке своих четвероногих питомцев, ждали разбирательства с полицией.

Дело нападавшего с ножом на двух человек крымчанина передано в суд. В Крыму будут судить жителя Керчи, обвиняемого в убийстве женщины и нанесении телесных повреждений мужчине, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Происшествия
В Симферополе чуть не обрушилась кровля спортшколы

В Симферополе чуть не обрушилась кровля спортшколы

В Симферополе сотрудники МЧС и «Крым-спаса» предотвратили обрушение натяжного тентового потолка над ледовым катком школы зимних видов спорта «Наследие».

Происшествия
В СК рассказали подробности гибели ребенка на пожаре в Крыму

В СК рассказали подробности гибели ребенка на пожаре в Крыму

Следователи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю начали проверку по факту гибели 9-месячного ребенка на пожаре в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водный кризис
У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода

У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода

У Симферопольцев на улице Героев Сталинграда из крана пошла синяя вода с запахом моющего средства.

Коронавирус в Крыму
Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд

Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд

На сегодняшний день республика использует не больше 60% от имеющегося в распоряжении коечного фонда, определенного для лечения больных COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации