Происшествия
В Крыму выявили факт мошенничества с материнским капиталом
В Черноморском районе Крыма российские полицейские пресекли попытку мошенничества с использованием средств материнского семейного капитала.
Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Крыму.
«39-летняя жительница Черноморского района получила социальные выплаты, предоставив в органы Пенсионного фонда России подложные документы и недостоверную информацию, тем самым уличив себя в корыстном преступлении», – говорится в сообщении. При этом комментарии самой женщины не приводятся.
Отмечается, что сейчас проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).
13 февраля сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму выявили 13 случаев мошенничества.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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