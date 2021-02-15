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Власть

В Крыму создадут карту опасных детских площадок

12:58 понедельник, 15 февраля 2021

В Республике Крым создадут карту опасных детских площадок.

Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Российской Федерации.

«По итогам работы будет создана общероссийская электронная карта опасных детских площадок», - говорится в заявлении.

По данным Общественной палаты, ежегодно на детских площадках в среднем происходит порядка 40 000 несчастных случаев.

Реализацией проекта займется АНО «ЖКХ Контроль РК».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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