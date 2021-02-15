В Крыму сотрудник госпредприятия задержан за крупную взятку

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За сумму в 115 тысяч рублей подозреваемый пообещал жителю села Чистенькое Симферопольского района очень быстро подключить газ и в дальнейшем не проверять оборудование.

Об этом сообщила врио начальника отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы Наталья Кашкарова.

«Установлено, что подозреваемый запросил у жителя села Чистенькое, Симферопольского района, 115 тысяч рублей за подключение его частного дома к сетям газового снабжения в ускоренном порядке, а также выдачу технических условий и последующего отсутствия проверок эксплуатации газовых сетей и оборудования», — рассказала Кашкарова.

Получив первую часть от вымогаемой суммы в автомобиле, оставшуюся часть взятки подозреваемый решил получить в своем кабинете, где и был задержан правоохранителями.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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