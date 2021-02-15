Происшествия
В Крыму ребенок попал в больницу с иглой в желудке после неудачного лечения зуба
фото © Новости Крыма
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении частного стоматолога.
Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в одной из групп ВКонтакте был выявлен пост о том, что в Нижнегорском районе Республики Крым частный стоматолог в процессе лечения зуба ребенка упустил иглу, которая проникла ему в желудок.
По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева была незамедлительно организована процессуальная проверка, по результатам которой в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.
Установлено, что врач частной практики во время оказания услуг допустил попадание стоматологической иглы в пищевод 6-летнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь.
В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям частного стоматолога.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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