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Происшествия

В Крыму ребенок попал в больницу с иглой в желудке после неудачного лечения зуба

16:07 понедельник, 15 февраля 2021
В Крыму ребенок попал в больницу с иглой в желудке после неудачного лечения зуба

фото © Новости Крыма

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении частного стоматолога.

Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в одной из групп ВКонтакте был выявлен пост о том, что в Нижнегорском районе Республики Крым частный стоматолог в процессе лечения зуба ребенка упустил иглу, которая проникла ему в желудок.

По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева была незамедлительно организована процессуальная проверка, по результатам которой в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Установлено, что врач частной практики во время оказания услуг допустил попадание стоматологической иглы в пищевод 6-летнего ребенка, причинив повреждения, что подтверждено проведенной экспертизой. Ребенок был госпитализирован в медучреждение Симферополя, где ему оказали всю необходимую помощь.

В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям частного стоматолога.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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