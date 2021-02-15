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В Крыму пункты обогрева оказались «потемкинскими деревнями»
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Мороз загнал бездомных в ледяную ловушку.
В Симферополе пункты обогрева для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, работают только в дневное время. В мороз бездомные вынуждены искать ночлег где придется.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым, открытие и работа пунктов обогрева в черте муниципалитетов находится в зоне ответственности городских администраций.
В администрации Симферополя уточнили, что пункты обогрева созданы и работают по 13 адресам. Однако открыты они для всех желающих лишь с 8 утра до 17 вечера. А вот круглосуточные пункты обогрева так и не распахнули свои двери.
«Такие заведения особо не пользуются спросом. Если три-четыре человека заходят в день, то очень хорошо. Чаще всего это простые горожане, а не бездомные», — сообщили в администрации.
Между тем на улицах крымской столицы, где до сих пор нет специализированного приюта для бомжей, с приходом холодов горожане наблюдают, как бездомные ищут обогрев и ночлег где придется — на лавочках, в подвалах многоэтажек, на теплотрассах и остановках, где хотя бы можно спрятаться от ветра.
Так, накануне ночью в Железнодорожном районе Симферополя общественники несколько часов пытались пристроить на ночлег бездомного инвалида, который вместе со своими пожитками и инвалидной коляской расположился прямо на остановке общественного транспорта в 10-градусный мороз.
Небезразличные горожане вызвали скорую помощь и полицию. Однако от такой помощи мужчина отказался. В итоге он остался ночевать прямо на остановке, рассказала председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина.
«Из года в год вопросы по реализации прав бездомных граждан не решаются. В морозы мы сталкиваемся с тем, что люди без ног и рук спят на картонках на снегу. Скорой и полиции их везти некуда, приюта у нас нет», — сетует Горелкина.
При этом дневные пункты, открытые в Симферополе, общественница не считает решением проблем. По ее данным, они не только неактуальны, но и не нужны.
«Эти пункты — бутафория и «потемкинские деревни»! Я с одним связалась, так они там не знают, что не то чтобы ночью, что они днем должны работать!» — возмущается наша собеседница.
Как сообщалось, строительство республиканского приюта для обездоленных в Крыму так затянулось, что до сих пор не начато. Бездомных инвалидов с гниющими и обмороженными конечностями с крымских улиц спасают волонтеры и небезразличные прохожие. А работоспособные бомжи — находка для реабилитационных центров, где они — недорогая рабсила.
В тексте использованы материалы: Форпост
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