В Крыму проведут вакцинацию работников курортной сферы

фото © pravda.com.ua

Минкурортов Крыма инициировали вакцинацию почти 5 тыс. работников отелей и санаториев.

Министерство курортов и туризма РК инициировали проведение вакцинации работников санаторно-курортной отрасли республики. По итогам проведенного сбора заявок на первом этапе пройдут вакцинацию 4,6 тыс. сотрудников отелей и санаториев Крыма. На сегодня уже сформированы списки и определены ответственные за проведение вакцинации.

«Мы стараемся сделать вакцинацию максимально доступной, в том числе обеспечив ее проведение на предприятиях и в непосредственной близости от средств размещения»,- отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В 2020 году санаторно-курортная сфера получили большой опыт работы в условиях пандемии – удалось не только запустить работу в экстренно короткие сроки, но и не допустить вспышек заболеваемости в объектах размещения ни в высокий сезон, ни в новогодние праздники.

Несмотря на это, все мониторинговые мероприятия по конотролю соблюдения мер по организации работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продолжены. Более того, для контроля недопущения ухудшения ситуации в регионе сотрудниками Министерства проводится мониторинг и других объектов туристической сферы, поскольку в Крыму сохраняется высокий туристический спрос, как у гостей, так и у жителей Крыма. Так, спрос на санаторные программы по оздоровлению и реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и программы профилактики заболеваний дыхательной системы по ряду объектов вырос в 1,5-2 раза, ожидается наплыв гостей в весенние праздники.

«На сегодня в отрасли сохраняются все меры профилактики, ведутся журналы по контролю термометрии сотрудников предприятий, сохранен масочный режим и меры дезинфекции. Между тем, наша задача сделать максимально безопасной работу работников курортной сферы и обеспечить безопасный отдых и оздоровление для наших гостей. В республике наметилась положительная динимика, сняты некоторые ограничения, но эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, важно продолжать соблюдать меры профилактики, для того чтобы сохранить свое здоровье и своих родных и близких»,- сказал Вадим Волченко.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все меньше и меньше: сводка по новым заражениям в Крыму. За 14 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд. На сегодняшний день республика использует не больше 60% от имеющегося в распоряжении коечного фонда, определенного для лечения больных COVID-19.

COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 79 человек.

Четыре человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Четыре человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.