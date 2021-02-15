Происшествия
В Крыму машина слетела в море
фото © Ищу тебя Керчь|ВКонтакте
Водитель и пассажир успели выскочить.
В Керчи, что на востоке Крыма, из воды подняли «Хюндай Солярис». Автомобиль съехал с бетонной набережной в районе колеса обозрения. Пострадавших нет.
ЧП произошло в субботний вечер 13 февраля: автомобиль, сорвавшись с берега, ушел под воду. Как сообщает «Крым24», водитель и пассажирка успели вовремя выбраться из салона наружу.
Только на следующий день автокран вытащил «утопленника» из воды. Спасательная операция привлекла внимание керчан, которые продолжили обсуждение происшествия в соцсетях.
Как сообщила замначальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Крыму Елизавета Мирошниченко, спасатели не участвовали в подъеме автомобиля.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В СК рассказали подробности гибели ребенка на пожаре в Крыму. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю начали проверку по факту гибели 9-месячного ребенка на пожаре в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Симферополе чуть не обрушилась кровля спортшколы. В Симферополе сотрудники МЧС и «Крым-спаса» предотвратили обрушение натяжного тентового потолка над ледовым катком школы зимних видов спорта «Наследие».
На пожаре в Крым погиб девятимесячный ребенок. Накануне в Бахчисарае на пожаре погиб 9-месячный ребенок, еще один с ожогами доставлен в больницу.
В Керчи вытащили из воды иномарку-утопленницу. В Керчи на набережной вытащили из воды вчерашнюю иномарку-утопленницу.
В Крыму машина слетела в море фото
Водитель и пассажир успели выскочить.
В Крыму подвели итоги разгула стихии
В Крыму подвели итоги разгула стихии с 12 по 14 февраля.
Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 80 человек.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
вчера
Кому распродали царские дворцы и усадьбы в Крыму
21 час назад
У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода
У Симферопольцев на улице Героев Сталинграда из крана пошла синяя вода с запахом моющего средства.