В Крыму машина слетела в море

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Водитель и пассажир успели выскочить.

В Керчи, что на востоке Крыма, из воды подняли «Хюндай Солярис». Автомобиль съехал с бетонной набережной в районе колеса обозрения. Пострадавших нет.

ЧП произошло в субботний вечер 13 февраля: автомобиль, сорвавшись с берега, ушел под воду. Как сообщает «Крым24», водитель и пассажирка успели вовремя выбраться из салона наружу.

Только на следующий день автокран вытащил «утопленника» из воды. Спасательная операция привлекла внимание керчан, которые продолжили обсуждение происшествия в соцсетях.

Как сообщила замначальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Крыму Елизавета Мирошниченко, спасатели не участвовали в подъеме автомобиля.

В тексте использованы материалы: Форпост

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